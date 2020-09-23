Біля берегів Австралії зафіксували масову загибель китів

На західному узбережжі Тасманії (Австралія) близько 380 довгоперих китів-лоцманів загинули в результаті одного з найбільших викидів на мілину. Рятувальникам вдалося врятувати 50 китів.

Про це пише BBC.

При цьому на узбережжі залишаються ще живі кити. Місцева влада заявила, що рятувальні роботи триватимуть "до тих пір, поки є живі тварини".

"Поки вони ще живі та перебувають у воді, у них все ще є надія, але з часом вони стають все більш втомленими", - повідомив Нік Дека, регіональний менеджер служби парків і дикої природи Тасманії.

Він також додав, що рятувальники зосередяться на видаленні сотень трупів китів, розкиданих вздовж узбережжя. План очищення берегів від трупів все ще розробляється.

До кінця не зрозуміло, чому кити опинилися на мілині. Цей вид, як відомо, схильний до викиду на берег. За словами вчених, кити заманюються рибою на берег і втрачають орієнтацію.

Крім того, кити-лоцмани відомі тим, що подорожують групами. Дослідники припускають, що один ведучий індивід міг помилково направити всю групу до берега.

Також РБК-Україна писало, що потужні прибої в прибережному районі австралійського штату Новий Південний Уельс призвели до ерозії берега. Частина елітних будинків в курортному містечку Уамберал була зруйнована, жителів евакуювали.