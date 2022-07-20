Бережи голову: як вибрати шолом для воїна ЗСУ

Західні партнери допомагають Україні засобами для приготування шашлику з русні. Але якщо важку артилерію нам дають, то каска військова повинна бути у кожного власна. ЗСУ, звісно, забезпечує шоломами. Проте будемо відвертими: типові шоломи, які видають у військах, досить важкі. Тому якщо ти пішов до війська — неважливо, за покликом серця, чи тебе все ж таки наздогнав комісар на блокпосту — потурбуйся, щоб у тебе була надійна та легка каска військова.

Як її вибрати — розкажемо нижче.

Типи військових касок

Для початку — про те, які взагалі шоломи використовують у сучасній армії. Розрізняють три основних типи PASGT, MICH і FAST. Розглянемо їх детальніше:

PASGT (у перекладі розшифровується як «особиста броня для сухопутних військ»). Класика, яка прийшла на зміну досить недолугим шоломам часів Другої світової. Вперше ця каска військова була використана 1983 року у США. Має багатошарову зовнішню кевларову оболонку. Надійна, проте не дуже зручна через високий комір; ​

MICH («модульний шолом з інтегрованими комунікаціями») — прямий спадкоємець PASGT, більш зручний завдяки меншій глибині. Має чотириточкову систему кріплення Ця каска військова зроблена з модифікованого кевлару, здатного протистояти прямим пострілам з пістолету калібру 9 мм. Також вона доповнена рейками для кріплення зовнішніх пристроїв та аксесуарів; ​

FAST («технологія штурмового спорядження майбутнього»). Дійсно крута каска військова: легша за попередників (приблизно 1,65 кг), з високим розміром вух для комфортного носіння тактичних навушників та засобів комунікації. Містить багато уніфікованих рейок для кріплення аксесуарів. Легка і зручна, підходить для багатогодинного носіння. Витримує прямий постріл з пістолета калібру 9 мм.

Як вибрати розмір військової каски?

Після вибору типу шолома на другому по значенню місці — комфорт. Це очевидно, особливо в умовах війни проти орків. Бійцям доводиться проводити в шоломах багато годин. Якщо у касці зручно — це збереже життя і допоможе не втратити концентрацію під час бою. А основа зручності — правильно підібраний розмір. Розповімо, як це зробити:

Сядь на стілець. Поклич побратима. Нехай візьме з собою рулетку, швацький метр або штангенциркуль. Перший замір — довжина голови. Міряти треба від потилиці до середини брів. Результат обов'язково запиши. Тепер треба виміряти ширину. Для цього варто знайти найбільше значення між правою та лівою сторонами голови. Заміри роблять трохи вище лінії вух. Результат запиши. Залишилося виміряти максимальну окружність. Продовжуй сидіти, а твій помічник нехай розташує метр чи рулетку трохи вище вух та надбрівних дуг.

Що робити з цими даними? Головний показник — максимальна окружність. Якщо вона становить:

до 54 см — це розмір S;

50-56 см — M;

54-60 см — L;

понад 60 см — XL.

Зверни увагу: у кожного виробника шоломів власна розмірна сітка. Тому орієнтуйся тільки на неї.

Інші показники (довжину та ширину голови) можеш повідомити менеджеру інтернет-магазину: у деяких випадках це допоможе більш точно підібрати розмір каски.

Як зрозуміти, що каска військова підібрана правильно?

Це можна відчути, перевіривши декілька показників. По-перше, посадка: не надто низька, щоб не блокувати огляд і не заважати носити тактичні окуляри. Але й не висока, інакше захист у такому випадку послаблюється.

Наступний показник — стабільність. Шолом має рівно та міцно триматися на голові і не заважати рухати нею. Якщо щось заважає чи дратує — варто відрегулювати кріплення або підібрати інший розмір. Ось короткий тест на те, чи підходить тобі вибрана каска військова:

відрегулюй чотириточковий ремінь і перевір, як прилягає шолом до голови: це має бути не надто вільно, але й не туго;

поглянь угору не рухаючи при цьому головою. Ти повинен побачити край своєї каски. Якщо бачиш внутрішню частину — посадка занадто низька. Якщо краю не видно — скоріше за все, шолом замалий і посадка через це висока;

порухай головою з боку в бік, похитай нею. Правильно підібрана каска залишиться на місці і не рухатиметься;

передній край шолома має знаходитись на 1,2 см над лінією брів.

Що ще важливо?

Врешті, має значення те, для чого саме купується каска військова — захист. Найвищий рівень для сучасного балістичного шолома — NIJ IIIA. Це міжнародний стандарт, який означає, що каска витримує пряме влучання з пістолета. Шоломи, які відповідають такому рівню, вдало захищають голови бійців від наслідків вибухів (уламків, сміття тощо). Незалежні тестування показують, що можливий навіть захист від уламків гранати, яка вибухає поблизу. Дуже вдалим рішенням для українського бійця є каска FAST. Легка, з найвищим рівнем захисту, вона дає можливість носити додаткові аксесуари (прилад нічного бачення, ліхтарик, тактичні навушники). Такі шоломи відповідають стандартам NATO і вже не раз перевірені у боях: в тому числі в Україні. Головне — купити каску у перевіреного постачальника, наприклад перевірену каску військову можна купити тут - ballistika.com.ua. Цей постачальник легально продає тільки сертифіковану продукцію. Кожна партія касок перевіряється на полігоні.