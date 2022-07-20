Бережи голову: як вибрати шолом для воїна ЗСУ

Західні партнери допомагають Україні засобами для приготування шашлику з русні. Але якщо важку артилерію нам дають, то каска військова повинна бути у кожного власна. ЗСУ, звісно, забезпечує шоломами. Проте будемо відвертими: типові шоломи, які видають у військах, досить важкі. Тому якщо ти пішов до війська — неважливо, за покликом серця, чи тебе все ж таки наздогнав комісар на блокпосту — потурбуйся, щоб у тебе була надійна та легка каска військова.
Як її вибрати — розкажемо нижче.
Для початку — про те, які взагалі шоломи використовують у сучасній армії. Розрізняють три основних типи PASGT, MICH і FAST. Розглянемо їх детальніше:
Після вибору типу шолома на другому по значенню місці — комфорт. Це очевидно, особливо в умовах війни проти орків. Бійцям доводиться проводити в шоломах багато годин. Якщо у касці зручно — це збереже життя і допоможе не втратити концентрацію під час бою. А основа зручності — правильно підібраний розмір. Розповімо, як це зробити:
Що робити з цими даними? Головний показник — максимальна окружність. Якщо вона становить:
Зверни увагу: у кожного виробника шоломів власна розмірна сітка. Тому орієнтуйся тільки на неї.
Інші показники (довжину та ширину голови) можеш повідомити менеджеру інтернет-магазину: у деяких випадках це допоможе більш точно підібрати розмір каски.
Це можна відчути, перевіривши декілька показників. По-перше, посадка: не надто низька, щоб не блокувати огляд і не заважати носити тактичні окуляри. Але й не висока, інакше захист у такому випадку послаблюється.
Наступний показник — стабільність. Шолом має рівно та міцно триматися на голові і не заважати рухати нею. Якщо щось заважає чи дратує — варто відрегулювати кріплення або підібрати інший розмір. Ось короткий тест на те, чи підходить тобі вибрана каска військова:
Врешті, має значення те, для чого саме купується каска військова — захист. Найвищий рівень для сучасного балістичного шолома — NIJ IIIA. Це міжнародний стандарт, який означає, що каска витримує пряме влучання з пістолета. Шоломи, які відповідають такому рівню, вдало захищають голови бійців від наслідків вибухів (уламків, сміття тощо). Незалежні тестування показують, що можливий навіть захист від уламків гранати, яка вибухає поблизу. Дуже вдалим рішенням для українського бійця є каска FAST. Легка, з найвищим рівнем захисту, вона дає можливість носити додаткові аксесуари (прилад нічного бачення, ліхтарик, тактичні навушники). Такі шоломи відповідають стандартам NATO і вже не раз перевірені у боях: в тому числі в Україні. Головне — купити каску у перевіреного постачальника, наприклад перевірену каску військову можна купити тут - ballistika.com.ua. Цей постачальник легально продає тільки сертифіковану продукцію. Кожна партія касок перевіряється на полігоні.