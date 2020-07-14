В Бердянську п'яний чоловік влаштував стрілянину по дітях

У Бердянську в одному з районів п'яний чоловік влаштував стрілянину з вікна своєї квартири по дітях, які у той час перебували у дворі. За місцем його проживання правоохоронці вилучили арсенал зброї.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За попередньо встановленою інформацією, 48-річному чоловіку не сподобалось, що діти кричать на дитячому майданчику і він вирішив їх налякати. Зловмисник почав стріляти з травматичного пістолета у бік неповнолітніх.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка виявила та вилучила з помешкання чоловіка пістолет-кулемет "МП 40", стартовий пістолет "Берета", 230 патронів калібру 7,62, 630 патронів калібру 5,45, 5 сигнальних ракет, 4 гранати РГД5, 4 підствольні снаряди, протипіхотну та сигнальну міни, 2 гранати світло шумової та димової дії.

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