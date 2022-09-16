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У Бердянську загинув "заступник мера" і його дружина. Вона займалася "референдумом", - росЗМІ

Фото: у Бердянську загинув "заступник мера" та його дружина (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) загинув колаборант, якого росіяни призначили на посаду "заступника мера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".

"У Бердянську вбили заступника мера міста з ЖКГ", - йдеться у повідомленні.

За словами окупантів, йдеться про Олега Бойка, який обійняв цю посаду в окупаційній адміністрації.

При цьому росЗМІ також заявляють про загибель дружини колаборанта. Вона очолювала "територіальну виборчу комісію" та займалася організацією так званого "референдуму".

Нагадаємо, що сьогодні в окупованому Луганську пролунали вибухи у будівлі "генпрокуратури ЛНР".

Пізніше стало відомо про загибель "генпрокурора ЛНР" Сергія Горенка.

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БердянськколаборантВійна в Україні