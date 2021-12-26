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У Бердянську депутати влаштували бійку посеред дороги

Автор: Валерія Поліщук

У Бердянську через конфлікт на дорозі побилися два депутати міськради і райради від різних партій. Інцидент стався напередодні ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Запорізької області.

За даними правоохоронців, 25 грудня близько 21:30 поблизу торгового центру на вулиці Волонтерів між пасажиром і водієм двох автомобілів стався конфлікт. Чоловік 1975 року народження завдав кілька ударів по голові своєму опоненту 1978 року народження.

"Таким чином чоловіки з'ясовували, хто має перевагу на дорозі. Співробітники поліції встановили, що обидва учасники є депутатами Бердянської міської та районної рад від різних партій", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок отриманих травм потерпілий звернувся до лікарні з травмами обличчя.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження).

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Бердянськ