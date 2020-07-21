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Бердянськ посилив карантин після спалаху коронавірусу в санаторії

Бердянськ, Вівторок 21 липня 2020 15:31
Бердянськ посилив карантин після спалаху коронавірусу в санаторії
Фото: санаторій "Арктика" (arctica.zp.ua)
Автор: Роман Калиниченко

Це вже другий спалах COVID-19 у місті за кілька днів

У Бердянську Запорізької області новий спалах коронавірусу - захворіли шість відпочиваючих у санаторії "Арктика". Через погіршення епідемічної ситуації місто посилює карантинні обмеження.

Про це повідомили у прес-службі Запорізької ОДА.

Під час позачергового засідання комісії ТЕБ та НС заступник голови ОДА Іван Федоров зазначив, що Запорізька область відповідає усім вимогам для введення адаптивного карантину. Однак, у Бердянську ситуація погіршується щодня з початку липня.

"У санаторії "Арктика" захворіло шість відпочиваючих. До того, з 11 до 15 липня захворіло дев’ять медиків", - повідомив в.о. директора обласного лабораторного центру МОЗ Роман Терехов.

Аби не допустити подальшого поширення інфекції, комісія вирішила ввести додаткові обмеження, а також посилити контроль за дотриманням карантину.

У місті посилять протиепідемічні заходи, зокрема, щодо дезінфекції у громадському транспорті і у місцях скупчення людей. Також посилять заходи інфекційного контролю у закладах охорони здоров’я.

Крім того, комісія вирішила перевірити на СОVID-19 всіх медиків у міських лікарнях і оздоровчих закладах, робота яких пов’язана із зареєстрованими випадками захворювання.

Також протестують на COVID-19 усіх пацієнтів і медичних працівників санаторію "Арктика", де стався спалах коронавірусу.

"За результатами проведеного обстеження пацієнтів і медичних працівників санаторію "Арктика", у разі необхідності, вжити заходів щодо припинення прийому відпочиваючих до зазначеного санаторію на 14 діб з моменту ізоляції останнього хворого для проведення всіх необхідних протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кілька днів тому у Бердянську стався спалах коронавірусу на підстанції швидкої медичної допомоги: захворіли 10 співробітників міської "швидкої".

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