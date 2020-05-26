Бенюк розповів про конфлікт зі Ступкою: абсолютно порушував етику поведінки

Легендарний актор Богдан Бенюк, який вже 40 років служить у театрі імені Івана Франка в Києві, має досить категоричний характер. Одного разу через свою вдачу Бенюк "побив горщики" з іншим культовим артистом, покійним Богданом Ступкою.

"По молодості ми всі максималісти, і мені здавалося, що я дуже правильно все роблю. У певних ситуаціях абсолютно порушував етику поведінки, яка повинна бути", - відверто зізнався Бенюк в інтерв'ю "Зірковому шляху" на каналі "Україна".

Спочатку, грюкнувши дверима, він пішов з Театру юного глядача на Липках, де протягом двох років грав всі провідні ролі. А після - через той же категоричний характер посварився з Богданом Ступкою. Тоді говорили, що артисти навіть не віталися, але Бенюк це заперечує.

"То неправда. Віталися. Справа в тому, що коли художним керівником театру Франка став Богдан Сильвестрович, він не працював тоді на зйомках. Як ви пам’ятаєте, десь років 7 перед тим, як його не стало, він дуже потужно знімався у багатьох фільмах і колосальні ролі зіграв. А от тільки він, будучи художнім керівником, дістав величезну кількість запрошень і почав зніматися в кіно, менше уваги почав приділяти театру", - пригадав актор.

Бенюку відверто не подобалося керівництво Ступки. За що той ставив його тільки в другий склад і ролі давав все рідше. Зараз Бенюк каже - ситуація була дуже складна і проста одночасно. Але саме в той період разом зі своїм кумом Анатолієм Хостікоєвим вони створили власну театральну компанію.

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