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Бенюк розповів про конфлікт зі Ступкою: абсолютно порушував етику поведінки

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.05.2020 - 13:40
Бенюк розповів про конфлікт зі Ступкою: абсолютно порушував етику поведінки
Богдан Бенюк (фото: facebook.com/Богдан Бенюк)

Конфліктність Богдана Бенюка не раз грала з ним злий жарт

Легендарний актор Богдан Бенюк, який вже 40 років служить у театрі імені Івана Франка в Києві, має досить категоричний характер. Одного разу через свою вдачу Бенюк "побив горщики" з іншим культовим артистом, покійним Богданом Ступкою.

"По молодості ми всі максималісти, і мені здавалося, що я дуже правильно все роблю. У певних ситуаціях абсолютно порушував етику поведінки, яка повинна бути", - відверто зізнався Бенюк в інтерв'ю "Зірковому шляху" на каналі "Україна".

Спочатку, грюкнувши дверима, він пішов з Театру юного глядача на Липках, де протягом двох років грав всі провідні ролі. А після - через той же категоричний характер посварився з Богданом Ступкою. Тоді говорили, що артисти навіть не віталися, але Бенюк це заперечує.

"То неправда. Віталися. Справа в тому, що коли художним керівником театру Франка став Богдан Сильвестрович, він не працював тоді на зйомках. Як ви пам’ятаєте, десь років 7 перед тим, як його не стало, він дуже потужно знімався у багатьох фільмах і колосальні ролі зіграв. А от тільки він, будучи художнім керівником, дістав величезну кількість запрошень і почав зніматися в кіно, менше уваги почав приділяти театру", - пригадав актор.

Бенюку відверто не подобалося керівництво Ступки. За що той ставив його тільки в другий склад і ролі давав все рідше. Зараз Бенюк каже - ситуація була дуже складна і проста одночасно. Але саме в той період разом зі своїм кумом Анатолієм Хостікоєвим вони створили власну театральну компанію.

Раніше відомий артист поділився спогадами про Зеленського і розповів, як той пробрався зайцем на концерт і пив самогон.

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Автор: Марія Бойко

Теги Новини України Богдан Бенюк
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