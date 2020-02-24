Білий дім запросить у Конгресу 1 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом

У США Білий дім направить запит до Конгресу США на виділення близько 1 млрд доларів з фонду допомоги у надзвичайній ситуації для боротьби зі спалахом нового типу коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Передбачається, що дані кошти будуть спрямовані на розробку вакцин і лабораторні випробування.

"Деталі поки узгоджуються. Запит на виділення близько 1 млрд доларів повинен бути направлений в Конгрес на цьому тижні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що пік епідемії коронавірусу в Китаї пройдено. Сьогодні спільна місія ВООЗ та Китаю представила доповідь за результатами вивчення ситуації в китайських провінціях, в тому числі в Ухані. З моменту виявлення коронавіруса не було суттєвих змін в його ДНК. А рівень смертності склав від 2% до 4% в Ухани та 0,7% за межами міста.

Раніше Гебреисус заявив, що новий коронавірус має потенціал пандемії. У той же час на сьогодні в ситуації з коронавірусом немає неконтрольованого глобального поширення, а також великомасштабних важких захворювань або випадків смерті.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я України запровадило температурний скринінг на прикордонних постах, які пропускають пасажирів з Італії з-за спалаху коронавіруса в цій країні.