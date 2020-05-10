Білий дім посилив заходи проти COVID-19 після зараження топ-чиновників

Після того, як коронавірусом заразилися два співробітники Білого дому, адміністрація американського президента Дональда Трампа посилила заходи безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами економічного радника Трампа Кевіна Хассетта, працювати в Західному крилі Білого дому, де знаходиться Овальний кабінет, зараз справді ризиковано.

Він нагадав, що раніше два співробітника Білого дому, серед яких прес-секретар віце-президента США і дружина старшого радника з політичних питань Стівена Міллера - Кеті Міллер, дали позитивний результат на вірус. Кілька високопоставлених медичних працівників адміністрації після контакту з нею зараз знаходяться на карантині, додав Хассетт.

"Західне крило, незважаючи на наявність кращої медичної команди на Землі, є відносно тісним місцем", - зазначив Хассетт.

Він також підкреслив, що кожен, хто вступає в контакт з Дональдом Трампом, повинен заздалегідь отримати негативний результат на коронавірус.

"Існує не так багато доказів того, що ви можете передати вірус, якщо у вас негативний результат", - додав Хассетт.

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що у прес-секретаря віце-президента Майка Пенса Кеті Міллер виявили коронавірус. При цьому Трамп зазначив, що не контактував з Міллер. Також повідомлялося, що вірусом міг заразитися ще один співробітник апарату американського віце-президента.

Вчора стало відомо, що інфекцію діагностували у особистого помічника дочки президента США Іванки Трамп. У самої Іванки коронавірус не підтвердили.

Всього в США зареєстровано майже 1,4 млн випадків коронавірусу і понад 80 тис. смертей.