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Білий дім посилив заходи проти COVID-19 після зараження топ-чиновників

Новини » Коронавірус     10.05.2020 - 17:58
Білий дім посилив заходи проти COVID-19 після зараження топ-чиновників
Фото: Білий дім (Pixabay.com)

Кожен, хто вступає в контакт з Дональдом Трампом, має заздалегідь отримати негативний результат тесту на коронавірус

Після того, як коронавірусом заразилися два співробітники Білого дому, адміністрація американського президента Дональда Трампа посилила заходи безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами економічного радника Трампа Кевіна Хассетта, працювати в Західному крилі Білого дому, де знаходиться Овальний кабінет, зараз справді ризиковано.

Він нагадав, що раніше два співробітника Білого дому, серед яких прес-секретар віце-президента США і дружина старшого радника з політичних питань Стівена Міллера - Кеті Міллер, дали позитивний результат на вірус. Кілька високопоставлених медичних працівників адміністрації після контакту з нею зараз знаходяться на карантині, додав Хассетт.

"Західне крило, незважаючи на наявність кращої медичної команди на Землі, є відносно тісним місцем", - зазначив Хассетт.

Він також підкреслив, що кожен, хто вступає в контакт з Дональдом Трампом, повинен заздалегідь отримати негативний результат на коронавірус.

"Існує не так багато доказів того, що ви можете передати вірус, якщо у вас негативний результат", - додав Хассетт.

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що у прес-секретаря віце-президента Майка Пенса Кеті Міллер виявили коронавірус. При цьому Трамп зазначив, що не контактував з Міллер. Також повідомлялося, що вірусом міг заразитися ще один співробітник апарату американського віце-президента.

Вчора стало відомо, що інфекцію діагностували у особистого помічника дочки президента США Іванки Трамп. У самої Іванки коронавірус не підтвердили.

Всього в США зареєстровано майже 1,4 млн випадків коронавірусу і понад 80 тис. смертей.

Теги Новини України Білий дімДональд ТрампКоронавірус
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