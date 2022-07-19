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Білий дім відніс Росію до країн з ризиком незаконного затримання

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Адміністрація президента США Джо Байдена віднесла Росію до країн з ризиком неправомірного затримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Повідомляється, що Байден підписав указ про підтримку зусиль з повернення заручників і незаконно затриманих громадян США додому. Документ розширює інструменти для припинення неправомірних затримань американців.

Крім того, вводиться новий індикатор ризику - індикатор D - до рекомендацій Державного департаменту. Цей індикатор інформує громадян США про ризик захоплення в заручники в певних країнах.

За даними Reuters, Держдеп США відніс до країн з підвищеним ризиком неправомірних затримань М'янму, Китай, Іран, Північну Корею, Росію та Венесуелу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден може ввести режим надзвичайної кліматичної ситуації США для скорочення викидів вуглекислого газу.

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