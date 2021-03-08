Білий дім отлеживает дезінформацію Росії про вакцини від COVID

Адміністрація президента Джо Байдена відстежує зусилля з підриву довіри до вакцин проти коронавіруса Moderna і Pfizer. Ці дії пов'язані з російськими спецслужбами.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, передає агентство Reuters .

"Ми знаємо про це, ми відстежуємо це і робимо кроки для вирішення", - сказав Псакі на брифінгу.

Як повідомляло РБК-Україна, видання The Wall Street Journal повідомило про те, що американські чиновники підозрюють, що Росія провела кампанію по дезінформації щодо західних вакцин проти коронавірусу. Деякі сайти поширювали вигадані новини щодо препарату Pfizer.

Зазначимо, американські вчені скептично відносяться до схеми вакцинації Pfizer Inc і Moderna Inc проти коронавірусу однією дозою. Вони стверджують, що недостатньо доказів того, що одноразова доза забезпечує тривалий захист.