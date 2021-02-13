Білий дім "глибоко стурбований" доповіддю ВООЗ про виникнення COVID-19 з Китаю

Сполучені Штати "глибоко стурбовані" тим, як були передані результати звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я про COVID-19. Білий дім закликав Китай надати дані про перші дні спалаху.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван зазначив у своїй заяві, що вкрай важливо, щоб звіт був незалежним і не піддавався "змінам з боку уряду Китаю".
Відзначимо, в середині січня поточного року експерти ВООЗ прибутку в Ухань для розслідування походження нового коронавірусу.
Нагадаємо, експерт ВООЗ Домінік Дуайер заявив, що влада Китаю відмовили експертам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у вивченні фактичних даних про перші випадки захворювання коронавірусом.
У Білому домі заявили про бажання вивчити попередній звіт місії ВООЗ після його публікації.