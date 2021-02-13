ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Білий дім "глибоко стурбований" доповіддю ВООЗ про виникнення COVID-19 з Китаю

Новость на русском → Субота 13 лютого 2021 17:48
Білий дім "глибоко стурбований" доповіддю ВООЗ про виникнення COVID-19 з Китаю Фото: Джейк Салліван (www.geopolitica.info)
Автор: Олександр Білоус

Сполучені Штати "глибоко стурбовані" тим, як були передані результати звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я про COVID-19. Білий дім закликав Китай надати дані про перші дні спалаху.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван зазначив у своїй заяві, що вкрай важливо, щоб звіт був незалежним і не піддавався "змінам з боку уряду Китаю".

Відзначимо, в середині січня поточного року експерти ВООЗ прибутку в Ухань для розслідування походження нового коронавірусу.

Нагадаємо, експерт ВООЗ Домінік Дуайер заявив, що влада Китаю відмовили експертам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у вивченні фактичних даних про перші випадки захворювання коронавірусом.

У Білому домі заявили про бажання вивчити попередній звіт місії ВООЗ після його публікації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Коронавірус Сполучені Штати Америки Китай
NEWS
Стріляли з гранатометів: бойовики двічі порушували "тишу" на Донбасі
Стріляли з гранатометів: бойовики двічі порушували "тишу" на Донбасі
DAILY
Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ