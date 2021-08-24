Білий дім анонсував доповідь про походження коронавірусу
Офіційний представник Білого дому Джен Псакі анонсувала готовність доповіді про походження коронавірусу. Її можуть представити сьогодні, 24 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Джен Псакі.
Псакі зазначила, що першою з доповіддю ознайомиться президент Сполучених Штатів Джо Байден, а пізніше вона, можливо, буде оприлюднена перед пресою.
"Насправді це буде завтра - позначте у ваших календарях", - заявила Псакі журналістам на брифінгу.
Вона уточнила, що підготовка загальнодоступної редакції може зайняти кілька днів.
"Точної дати у мене для вас немає, але я очікую, що це відбудеться через кілька днів - від пари до декількох днів, рахуючи з завтрашнього", - пояснила Псакі.
Нагадаємо, серпні Китай відмовився від призову ВООЗ взяти участь у розслідуванні виникнення COVID-19. Країна заявила, що вона не зацікавлена в "політичних" спробах з'ясувати походження захворювання.