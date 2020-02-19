У Білій Церкві чоловік відкрив стрілянину по перехожих

У Білій Церкві (Київська область) чоловік відкрив стрілянину по перехожих, поліція його затримала. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Київської області.

Як зазначається, невідомий з вікна автівки відкрив хаотичну стрільбу та зник з місця злочину. Чоловіка затримали. Ним виявився 36-річний місцевий житель напідпитку.

В ході обшуку в його оселі правоохоронці виявили та вилучили речові докази - пістолет та гільзи. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ввечері 15 січня в Інгульському районі Миколаєва сталася стрілянина. Невідомі зловмисника з автомобіля Mercedes Benz A 160 здійснили постріли у напрямку молодиків. Внаслідок стрілянини один із чоловік отримав ушкодження ноги, ще один - пошкодження на обличчі, а також удари по голові.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці встановили місцеперебування трьох підозрюваних у причетності до стрілянини в Миколаєві. Того ж дня зловмисників, мешканців Миколаєва 23, 24 та 26 років, було затримано, однак пошуки четвертого учасника конфлікту продовжуються.