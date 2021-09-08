RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Під Білою Церквою сталася стрілянина біля магазину. Поліція розшукує стрілка

Автор: Сергій Пишкін

Під Білою Церквою, поруч з одним із продовольчих магазинів, сталася стрілянина. Внаслідок інциденту постраждав один чоловік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Інцидент стався поруч з одним із магазинів в селі Сорокотяги.

Згідно зі словами очевидців, внаслідок конфлікту між двома чоловіками, один із них здійснив чотири постріли в бік іншого. Потерпілого госпіталізували до Білоцерківської лікарні, однак його стан наразі невідомий.

"Правопорушник з місця злочину зник. Нині поліція здійснює заходи щодо розшуку стрілка", - відзначає пресслужба.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївБіла Церква