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Під Білою Церквою підліток насмерть збив двох дівчат

Новини » Надзвичайні події    06.04.2019 - 11:22
Під Білою Церквою підліток насмерть збив двох дівчат
Фото: місце події (npu.gov.ua)

Поліція розшукує винуватця ДТП

Вночі, 6 квітня, 16-річний хлопець збив насмерть двох дівчат у селі Піщана Білоцерківського району (Київська область). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Зазначається, що до поліцейських надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць села виявили автомобіль "Мазда" з явними механічними пошкодженнями та тіла двох загиблих молодих дівчат поблизу нього.

Згодом, працівники поліції, які прибули на місце події встановили особи загиблих. Ними виявилися 18-річна жителька цього ж села та 16-річна жителька Києва. Ймовірно, дівчата в пізній час поверталися додому дорогою, а водій "Мазда", скоїв на них наїзд. Внаслідок цього від отриманих травм вони загинули на місці. Сам керманич втік з місця події, залишивши автомобіль. 

Під час розслідування стало відомо, що напередодні 16-річний хлопець, житель села Храпачі Білоцерківського району, взяв без дозволу ключі від автомобіля "Мазда", який належить його батькам, та виїхав в нічний час.  

Фото: місце події (npu.gov.ua)

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці наразі розшукують молодика, який скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду. 

Раніше повідмолялося, що у Київській обасті поблизу села Студеники Переяслав-Хмельницького району у салоні автомобіля під час руху вибухнула граната, водій загинув.

РБК-Україна писало, що у Миколаївській області на автодорозі Р-75 автомобіль злетів у кювет, в результаті чого загинули 2 людини.

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