У Біловодську розстріляли автомобіль з колаборантами: в машині був "мер"

В окупованому Біловодську Луганської області розстріляли автомобіль з місцевою проросійською "владою". В авто знаходився так званий "мер".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"В окупованому Біловодську обстріляли автомобіль з місцевою рашистською "владою". У машині знаходилися так звані "мер" і його "заступник". Обидва поранені", - повідомив він.
Нагадаємо, 27 липня у тимчасово окупованому Херсоні на проспекті Адмірала Сенявіна стався вибух.
Пізніше стало відомо, що українські партизани підірвали автомобіль, в якому знаходилися два "поліцейських" російської окупаційної адміністрації.
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