Білоруські силовики озброїли мігрантів шумовими гранатами, - Міноборони Польщі

Білоруські силовики озброїли мігрантів на кордоні з Польщею шумовими гранатами. Вони вже застосували їх щодо польських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Польщі.

"Мігранти були озброєні шумовими гранатами з боку білоруських служб, і вони стали кидати їх в польських солдатів і офіцерів", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, РБК-Україна стежить за ситуацією на польському кордоні, за нею можна спостерігати в онлайн-режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні при чергових спробах штурмувати кордон Польщі мігранти закидали польських військових камінням і палицями. В результаті один офіцер отримав поранення.