Білоруські морги переповнені російськими солдатами, - очевидці

З початку війни в Україні госпіталі в білоруських містах Гомель, Мозир і Наровля почали приймати поранених росіян, а морги – убитих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радые Свабода.
Джерела підтверджують, що морги в Мозирі і Гомелі переповнені трупами росіян. У Мозирі минулого тижня їх відразу завантажили в потяги "Російських залізниць".
"Трупів було нереально багато! Люди на станції Мозир були просто шоковані кількістю трупів, завантажених в поїзд. Люди почали знімати відео, але військові їх наздоганяли і наказували видалити.
У селі Кам'янка під Мозирем кладовище загородили, туди нікого не пускали, поставили охорону. Ймовірно, там почали ховати росіян. Особливо враховуючи, що біля Кам'янки є аеродром і великий табір росіян", – розповідає житель Мозиря.
Госпіталь в Мозирі досі переповнений пораненими росіянами, про яких піклуються всі лікарі, навіть вузькі фахівці. Водночас місцеві жителі тут не можуть зробити рентген – їх відправляють в дитячу лікарню.
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