RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Білоруські морги переповнені російськими солдатами, - очевидці

Автор: Константин Широкун

З початку війни в Україні госпіталі в білоруських містах Гомель, Мозир і Наровля почали приймати поранених росіян, а морги – убитих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радые Свабода.

Джерела підтверджують, що морги в Мозирі і Гомелі переповнені трупами росіян. У Мозирі минулого тижня їх відразу завантажили в потяги "Російських залізниць".

"Трупів було нереально багато! Люди на станції Мозир були просто шоковані кількістю трупів, завантажених в поїзд. Люди почали знімати відео, але військові їх наздоганяли і наказували видалити.

У селі Кам'янка під Мозирем кладовище загородили, туди нікого не пускали, поставили охорону. Ймовірно, там почали ховати росіян. Особливо враховуючи, що біля Кам'янки є аеродром і великий табір росіян", – розповідає житель Мозиря.

Госпіталь в Мозирі досі переповнений пораненими росіянами, про яких піклуються всі лікарі, навіть вузькі фахівці. Водночас місцеві жителі тут не можуть зробити рентген – їх відправляють в дитячу лікарню.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України