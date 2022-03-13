Білоруські морги переповнені російськими солдатами, - очевидці

З початку війни в Україні госпіталі в білоруських містах Гомель, Мозир і Наровля почали приймати поранених росіян, а морги – убитих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радые Свабода .

Джерела підтверджують, що морги в Мозирі і Гомелі переповнені трупами росіян. У Мозирі минулого тижня їх відразу завантажили в потяги "Російських залізниць".

"Трупів було нереально багато! Люди на станції Мозир були просто шоковані кількістю трупів, завантажених в поїзд. Люди почали знімати відео, але військові їх наздоганяли і наказували видалити.

У селі Кам'янка під Мозирем кладовище загородили, туди нікого не пускали, поставили охорону. Ймовірно, там почали ховати росіян. Особливо враховуючи, що біля Кам'янки є аеродром і великий табір росіян", – розповідає житель Мозиря.

Госпіталь в Мозирі досі переповнений пораненими росіянами, про яких піклуються всі лікарі, навіть вузькі фахівці. Водночас місцеві жителі тут не можуть зробити рентген – їх відправляють в дитячу лікарню.