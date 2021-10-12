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Білорусам пропонують тури у Львів для вакцинації від COVID-19

Автор: Дмитро Левицький

У Білорусі туристичні фірми почали пропонувати білорусам закордонні тури для щеплення схваленою у світі вакциною від коронавірусу. Поїхати пропонують у Львів, Румунію, Туреччину, а в майбутньому планується ще й Хорватія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Союз туристичних організацій Білорусі.

Білорусам пропонують за 85 євро поїхати у Львів, щоб отримати щеплення вакциною Pfizer. А тур до Бухаресту для вакцинації препаратом J&J коштуватиме білорусам 290 євро та ще 90 рублів зверху.

Отримати щеплення схваленою в Європі вакциною білоруси можуть і в Туреччині. Там щеплення можна отримати вакцинами Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

Крім того, білоруські компанії також розглядають можливість вакцинальних турів до Хорватії, оскільки зараз в країні немає карантину для туристів.

Зазначимо, у самій Білорусі щеплення від коронавірусу роблять лише російською та китайською вакцинами.

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БілорусьВакцинаціяКоронавірус