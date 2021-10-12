ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Білорусам пропонують тури у Львів для вакцинації від COVID-19

Новость на русском →
Білорусь, Вівторок 12 жовтня 2021 16:39
Білорусам пропонують тури у Львів для вакцинації від COVID-19 Фото: білоруські турфірми пропонують тури для вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Білорусі туристичні фірми почали пропонувати білорусам закордонні тури для щеплення схваленою у світі вакциною від коронавірусу. Поїхати пропонують у Львів, Румунію, Туреччину, а в майбутньому планується ще й Хорватія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Союз туристичних організацій Білорусі.

Білорусам пропонують за 85 євро поїхати у Львів, щоб отримати щеплення вакциною Pfizer. А тур до Бухаресту для вакцинації препаратом J&J коштуватиме білорусам 290 євро та ще 90 рублів зверху.

Отримати щеплення схваленою в Європі вакциною білоруси можуть і в Туреччині. Там щеплення можна отримати вакцинами Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

Крім того, білоруські компанії також розглядають можливість вакцинальних турів до Хорватії, оскільки зараз в країні немає карантину для туристів.

Зазначимо, у самій Білорусі щеплення від коронавірусу роблять лише російською та китайською вакцинами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Вакцинація Коронавірус
NEWS
Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт у новій справі
Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт у новій справі
DAILY
Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків