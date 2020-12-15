У Білому домі розповіли, коли Трамп вакцинується від COVID-19

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий вакцинуватися від коронавірусу. Однак він це зробить, коли його лікарі визнають це необхідним.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Кейлі Макінені на брифінгу.

"Зараз президент повною мірою відкритий до того, щоб прийняти вакцину, але він недавно перехворів COVID-19. Він отримає вакцину, як тільки його команда медиків вирішить, що це краще зробити", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що

Раніше видання Bloomberg писало, що Дональду Трампу і віце-президента США Майку Пенс разом з іншими співробітниками Білого дому запропонують одними з першими щепитися від коронавірусу.

Додамо, що 14 грудня в США почалася масова вакцинація від коронавірусу. Першою прищепили медсестру з Нью-Йорка.

До цього у США схвалили використання вакцини від коронавірусу компаній BioNTech і Pfizer. При цьому керівництво федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань рекомендує вакцинуватися людям старше 16 років.