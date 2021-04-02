Агресія РФ, корупція і COVID: у Байдена розкрили подробиці розмови з Зеленським

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і президент України Володимир Зеленський провели перший телефонний розмова . У ході бесіди лідери обговорили реформи, корупцію та співробітництво між країнами.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому .

Зазначимо, що розмова між Байденом і Зеленським сталася після того, як на Донбасі в результаті обстрілу загинули четверо військових, а Росія почала нарощувати війська на українському кордоні.

які забезпечують справедливість, безпеку і процвітання народу України".

Нагадаємо, напередодні відбулася телефонна розмова між главами оборонних відомств України та Сполучених Штатів. Глава Пентагону Ллойд Остін пообіцяв, що в разі ескалації російської агресії США не залишать Україну наодинці з Росією.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Росія готується до військових навчань в Брянську і окупованому Криму.

На нарощування військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували в США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.