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Агресія РФ, корупція і COVID: у Байдена розкрили подробиці розмови з Зеленським

Автор: РБК-Україна

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і президент України Володимир Зеленський провели перший телефонний розмова. У ході бесіди лідери обговорили реформи, корупцію та співробітництво між країнами.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

які забезпечують справедливість, безпеку і процвітання народу України".

"Лідери

Зазначимо, що розмова між Байденом і Зеленським сталася після того, як на Донбасі в результаті обстрілу загинули четверо військових, а Росія почала нарощувати війська на українському кордоні.

Нагадаємо, напередодні відбулася телефонна розмова між главами оборонних відомств України та Сполучених Штатів. Глава Пентагону Ллойд Остін пообіцяв, що в разі ескалації російської агресії США не залишать Україну наодинці з Росією.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Росія готується до військових навчань в Брянську і окупованому Криму.

На нарощування військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували в США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

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Новини України Володимир ЗеленськийДжозеф Байден
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