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У Білому домі розповіли, як Байден сприймає жахливі кадри з України

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі розповіла, що президент США Джо Байден реагує на кадри, що надходять з України, про жахи наслідків російської агресії "з сумом" та "зі страхом" за людей.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на CNN.

"Президент сприймає ці зображення, як і більшість американців з сумом або, знаєте, зі страхом за народ України, за сім'ї, за дітей, за невинних мирних жителів, які знаходяться в небезпеці", - сказала Псакі журналістам.

Вона додала, що "цей конфлікт забирає у нього багато часу, оскільки він працює над цілим рядом інших пріоритетів тут".

Псакі зазначила, що Білий дім продовжує закликати РФ "гарантувати безпечний прохід" для мирних жителів Маріуполя, який штурмують загарбники.

"Ми, безумовно, бачили ці крики про допомогу, і ці прохання про допомогу. Ми, безумовно, закликатимемо російський уряд чинити правильно, гарантувати безпечний прохід для будь-яких цивільних людей або інших осіб, які хочуть покинути місто", - заявила вона.

Також спікер Білого дому запевнила, що США "цілодобово працюють, щоб забезпечити безпеку України" в умовах триваючої війни та нового наступу російських військ на сході країни.

Коментуючи оголошення Міноборони РФ про проведення випробувального пуску своєї міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" з космодрому Плесецьк в Архангельській області в напрямку полігону Кура на Камчатці, Псакі наголосила, що такий запуск ніяк не відіб'ється на позиції США по Україні - допомога і підтримка буде продовжуватися.

Додамо, що прес-секретар Пентагону Джон Кірбі також висловився про такі випробування у РФ балістичної ракети.

"Такі випробування є звичайною справою, і це не стало несподіванкою", - сказав він журналістам.

Представник Пентагону зазначив, що країна "не вважає випробування загрозою для Сполучених Штатів або їх союзників".

"Департамент як і раніше зосереджений на незаконній і неспровокованій агресії Росії проти України", - резюмував Кірбі.

Раніше повідомлялося, що спроба провести 20 квітня евакуацію з Маріуполя по гуманітарному коридору провалилася, оскільки війська РФ не змогли забезпечити належні умови. Віце-прем'єр Ірина Верещук заявила, що маріупольців спробують евакуювати 21 квітня.

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