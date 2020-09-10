У Білому домі спростували повідомлення про применшення Трампом небезпеки COVID-19

Прес-секретар Білого дому Кейлі Макенані назвала неправдивим твердження про те, що президент Дональд Трамп навмисно ввів американців в оману щодо ваги коронавірусу. Він заздалегідь зробив необхідні дії.

Макенані заявила про це на прес-конференції в Білому домі, передає "Голос Америки".

Ця заява була зроблена незабаром після появи в пресі цитат з книги "Лють", написаної журналістом Бобом Вудвордом на основі низки інтерв'ю з Трампом.

Фрагменти інтерв'ю Вудворда з Трампом опинилися у розпорядженні телеканалу CNN. Судячи з них, Трамп ще в лютому знав про те, наскільки небезпечним і заразним є новий коронавірус, але не надав інформації широкого розголосу, бо не хотів, щоб почалася паніка.

"Я завжди хотів применшити значення вірусу", - сказав Трамп в інтерв'ю Вудворду 19 березня, через кілька днів після того, як він оголосив у країні надзвичайний стан. Трамп пояснив це небажанням викликати паніку серед американців.

У цій розмові Трамп також розповів Вудворду, що йому щойно стали відомі деякі "разючі факти" про те, що вірус вражає не тільки літніх, а й молодих людей.

Раніше Трамп заявив, що американська вакцина від коронавірусу може бути готова у жовтні. Проте також існує ймовірність, що вона буде готова до кінця року.

Головний інфекціоніст США закликав не поспішати з вакциною проти COVID-19. На думку експерта, використання вакцини проти COVID-19 в екстрених випадках, до того як буде доведена її ефективність - погана ідея.

Також повідомлялося, що США уклали контракт з компанією Moderna про виробництво і постачання 100 млн доз вакцини проти COVID-19.