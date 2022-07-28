У Білому домі назвали кількість убитих і поранених російських військових у війні проти України

Понад 75 тисяч російських солдатів і офіцерів були вбиті, або поранені з початку вторгнення РФ в Україну.
Про це заявила член Палати представників від Демократичної партії Елісса Слоткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Слоткін послалася на дані секретного брифінгу по Україні. За її словами, представники Білого дому в ході брифінгу повідомили, що російські військові втомилися від бойових дій, і одночасно з цим українські військові шукають додаткові підкріплення, оскільки вони планують почати контрнаступ на півдні до настання зими.
Член Палати представників також підкреслила, що і республіканці, і демократи підтримують відправку в Україну ракет великої дальності, відомих як ATACMS, які можуть вражати відстань до 300 км.
Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вимагає від держсекретаря Ентоні Блінкена визнати РФ державою-спонсором тероризму інакше це зробить Конгрес.
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