У Білому домі назвали кількість убитих і поранених російських військових у війні проти України

Понад 75 тисяч російських солдатів і офіцерів були вбиті, або поранені з початку вторгнення РФ в Україну.

Про це заявила член Палати представників від Демократичної партії Елісса Слоткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Слоткін послалася на дані секретного брифінгу по Україні. За її словами, представники Білого дому в ході брифінгу повідомили, що російські військові втомилися від бойових дій, і одночасно з цим українські військові шукають додаткові підкріплення, оскільки вони планують почати контрнаступ на півдні до настання зими.

Член Палати представників також підкреслила, що і республіканці, і демократи підтримують відправку в Україну ракет великої дальності, відомих як ATACMS, які можуть вражати відстань до 300 км.