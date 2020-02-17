За вбивством грузина в Німеччині стоїть ФСБ, - Bellingcat

Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat з'ясувала, що вбивство громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі у Берліні в серпні минулого року було заплановано та організовано російською Федеральною службою безпеки. Про це йдеться у звіті Bellingcat.

Розслідувачі встановили, що підготовкою до вбивства керував голова благодійного фонду "Вимпел" для колишніх офіцерів спецназу ФСБ Едуард Бендерський.

"Однак ми визначили, що суттєва підтримка операції - як для навчання вбивці, так і для видачі підроблених документів, що засвідчують особу - була надана безпосередньо ФСБ і на основі так званого Центру спеціальних операцій ФСБ", - йдеться у звіті.

При цьому журналісти стверджують, що і ФСБ, і російська поліція знали про особу затриманого вбивці, але збрехали німецькій владі, заперечуючи, що "Вадим Соколов" був не справжньою особистістю. Одночасно з тим росіяни намагалися знищити всі публічні дані, що стосуються справжньої особи вбивці, а також дані, пов'язані з його найближчими родичами.

"Це розслідування остаточно встановлює, що головна служба безпеки російської держави підготувала і здійснила екстериторіальне вбивство у столиці Німеччини в 2019 році. Альтернативні гіпотези, що зв'язують вбивство з кримінальними угрупованнями глави Чечні Рамзана Кадирова або навіть особиста помста колишніх або нинішніх співробітників служби безпеки, тепер можуть бути виключені як малоймовірні", - зазначили в Bellingcat.

Нагадаємо, грузина Зелімхана Хангошвілі застрелили в парку Берліна в районі Моабіт. За підозрою у вбивстві затримали 49-річного чеченця. У відповідь Німеччина заявила про достатню кількість фактичних доказів причетності держорганів РФ або Чечні до вбивства грузинського громадянина.

Також РБК-Україна писало, що пізніше стало відомо про затримання росіянина Вадима Красікова, який може бути причетним до вбивства Хангошвілі. Зазначалося, що затриманий може бути співробітником ФСБ.