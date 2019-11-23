Bellingcat встановив співробітників ГРУ, що брали участь в отруєнні болгарського бізнесмена

Вісім офіцерів ГРУ Росії можуть бути причетні до отруєння болгарського підприємця Омеляна Гебрева з допомогою отрути "Новачок" у квітні 2015 року. Про це йдеться в спільному розслідуванні Bellingcat, The Insider і Der Spiegel.

Повідомляється, що під час двох передбачуваних отруєнь бізнесмена в Болгарії перебував генерал-майор Денис Сергєєв. Ця ж людина могла брати участь в отруєнні Сергія і Юлії Скрипаль в англійській Солсбері в 2018 році.

Крім Сергєєва в підготовці до отруєння брали участь Сергій Лютенко і Петро Борисов. Вони були в Болгарії з 15 по 22 лютого 2015 року. Потім їх змінили Терентьєв Іван, Микола Єжов і Олексій Калінін, які перебували в країні з 26 лютого по 8 березня. З 6 по 11 березня в Болгарії був Володимир Моісеєв, якого журналісти-розслідувачі вважають причетним до спроби перевороту в Чорногорії.

У момент отруєння Гебрева у квітні в Болгарії перебували Сергєєв, Лютенко і Борисов. Крім того, Сергєєв і ще один співробітник ГРУ Данило Капралов прилітали в країну в травні, коли, імовірно, сталася друга спроба отруєння Гебрева.

Реальні імена офіцерів ГРУ встановили за допомогою даних їхніх закордонних паспортів, а також порівнюючи фотографії в російських базах даних зі знімками, які ті робили, подаючи документи на шенгенську візу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що ще одним постраждалим в результаті отруєння нервово-паралітичним речовиною "Новачок", якій отруїли сім'ю Скрипалів, виявився бізнесмен з Болгарії.