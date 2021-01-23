У Bellingcat допустили можливість нового отруєння Навального

Російського опозиційного політика Олексія Навального можуть знов отруїти. Все залежить від реакції влади на протести.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив Христо Грозєв, представник міжнародної організації Bellingcat, яка займалася розслідуванням отруєння політика.

Він вважає, що в інтересах Навального зараз як можна більш масові акції в Росії.

"Дуже можливо (нове отруєння - прим.). Я думаю, ФСБ і Кремль хочуть подивитися на реакцію народу на арешт Навального, і в результаті приймуть рішення, як з ним далі бути. І чим більше вони побачать сьогодні людей на вулиці, тим більш безпечно буде Навальному, тому що вони все-таки злякаються", - сказав Грозев.

Нагадаємо, сьогодні в багатьох містах Росії пройшли акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Сам Навальний на даний момент знаходиться в СІЗО "Матроська тиша", куди його помістили за рішенням суду на 30 діб.

Олексій Навальний був затриманий в московському аеропорту минулого тижня, відразу після того, як прилетів з Берліна. У Німеччині опозиціонер перебував п'ять місяців, проходячи курс лікування та реабілітації через отруєння "Новачком" у серпні 2020 року. В цей час в Росії Навальний був оголошений в розшук.

Навального затримали при проходженні прикордонного контролю, на наступний же день відбувся суд. Засідання проходило у відділенні поліції, такий формат в РФ пояснили тим, що у опозиціонера немає тіста на коронавірус.