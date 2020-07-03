У Белграді оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус

У Сербії понад 80% всіх заражених COVID-19 перебувають у Белграді. Мер столиці Зоран Радоичич ухвалив рішення про оголошення надзвичайного стану задля протидії розповсюдженню інфекції.

Про це повідомляє телеканал РТС.

Як повідомляється, від сьогодні у місті обмежується кількість людей під час публічних зібрань. Будуть проведені три комплексу заходів, що стосуються обмеження зібрань людей до 100 чоловік в закритому приміщенні і до 500 чоловік на відкритому повітрі.

Крім того, у Белграді забороняється робота нічних клубів та закладів громадського харчування, у яких немає літніх майданчиків, від 23:00 вечора до 6:00 ранку. Серед іншого, сербський лідер заявив про закриття студентських гуртожитків, де було виявлено велику кількість хворих.

Відзначимо, 2 липня в Сербії було зафіксовано найбільшу кількість заражених коронавірусів з середини квітня. За добу кількість інфікованих збільшилася на 359 осіб і склало 15 195, кількість летальних випадків зросла до 287.

Нагадаємо, у Сербії на коронавірус захворіли міністр оборони та спікер парламенту.

Також раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що в країні буде посилено карантинні заходи через стрімке зростання кількості нових випадків COVID-19.