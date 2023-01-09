В Белгородской области РФ с утра громко. Местные сообщают о взрывах
Фото: в российском Шебекино с утра слышали взрывы (Getty Images)
В российском городе Шебекино Белгородской области с утра 9 января громко. Местные публикуют видео с взрывами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"Шебекино встречает утро с такими звуками", - говорится в сообщении.
Пока российские власти не комментировали ситуацию в городе.
Стоит отметить, что Шебекино находится в 10 км от границы с Украиной.
Напомним, что в Белгородской области России часто слышны взрывы. В частности, вчера, 8 января, жители Шебекино и района, по меньшей мере, два раза сообщали о взрывах.
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