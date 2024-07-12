В Белгородской области контрактник застрелил двух сослуживцев и сбежал из части, - СМИ

Российский военный застрелил двух сослуживцев и сбежал из части, которая была расположена на границе с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
По данным росСМИ, контрактник открыл огонь по сослуживцам вечером 11 июля, после чего скрылся из пункта военной дислокации в Белгородской области.
Россияне пишут, что между беглым контрактником и другими военными произошел конфликт, когда они пили алкоголь. Контрактник якобы открыл стрельбу из пулемета, когда над ним начали издеваться.
В Белгородской области объявлен план "Перехват". РосСМИ сообщают, что сбежавшего военного ищут более десяти часов. По одной из версий, военный мог пересечь границу и уйти на территорию Украины.
Напомним, что ранее в ГУР назвали количество дезертиров из российской армии.
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