В Белгородской области контрактник застрелил двух сослуживцев и сбежал из части, - СМИ

По данным росСМИ, контрактник открыл огонь по сослуживцам вечером 11 июля, после чего скрылся из пункта военной дислокации в Белгородской области.

Россияне пишут, что между беглым контрактником и другими военными произошел конфликт, когда они пили алкоголь. Контрактник якобы открыл стрельбу из пулемета, когда над ним начали издеваться.

Фото: российский военный бег (meduzalive)

В Белгородской области объявлен план "Перехват". РосСМИ сообщают, что сбежавшего военного ищут более десяти часов. По одной из версий, военный мог пересечь границу и уйти на территорию Украины.