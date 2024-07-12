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В Белгородской области контрактник застрелил двух сослуживцев и сбежал из части, - СМИ

Украина, Пятница 12 июля 2024 16:11
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В Белгородской области контрактник застрелил двух сослуживцев и сбежал из части, - СМИ Фото: российский военный застрелил двух сослуживцев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российский военный застрелил двух сослуживцев и сбежал из части, которая была расположена на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По данным росСМИ, контрактник открыл огонь по сослуживцам вечером 11 июля, после чего скрылся из пункта военной дислокации в Белгородской области.

Россияне пишут, что между беглым контрактником и другими военными произошел конфликт, когда они пили алкоголь. Контрактник якобы открыл стрельбу из пулемета, когда над ним начали издеваться.

В Белгородской области контрактник застрелил двух сослуживцев и сбежал из части, - СМИФото: российский военный бег (meduzalive)

В Белгородской области объявлен план "Перехват". РосСМИ сообщают, что сбежавшего военного ищут более десяти часов. По одной из версий, военный мог пересечь границу и уйти на территорию Украины.

Напомним, что ранее в ГУР назвали количество дезертиров из российской армии.

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