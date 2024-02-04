В Белгороде произошло массовое аварийное отключение света

В городе Белгород (Россия) произошло массовое аварийное отключение электроэнергии вечером в субботу, и без света осталось несколько улиц в разных районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал мэра Белгорода Валентина Демидова и местные паблики.

Как утверждают местные власти, "блекаут" произошел из-за технического нарушения в сети. После этого энергетики приступили к восстановительным работам по переключению.

Утверждалось, что на восстановление электроснабжения может потребоваться до полутора часов, однако по состоянию на полночь воскресенья, 4 февраля, сообщений о возвращении света не было.

Аварийные отключения в городе были зафиксированы частично по:

ул. 60 лет Октября,

ул. Спортивная,

ул. Губкина,

ул. Газовиков,

ул. Сургутская,

ул. Буденного,

микрорайон "Новый-1",

микрорайон "Новый-2".

Губернатор Белгородской области не комментировал ситуацию с таким "блэкаутом".

Между тем, в местных пабликах обнародовали кадры из города, где произошло отключение света.

"Блэкауты" в России

Напомним, в последние месяцы на территории РФ все чаще случаются разнообразные чрезвычайные происшествия с отключением электроэнергии в результате взрывов и других аварийных ситуаций.

Так, заметим, что в стране-агрессоре после начала широкомасштабной войны против Украины участились пожары на разных объектах. В близких к Украине регионах это часто вызвано ударами дронов.

Ранее сообщалось, что 23 января в российском Владивостоке после взрывов произошел пожар на двух электроподстанциях, в результате чего были обесточены сотни домов.

До этого в январе в Ростове-на-Дону многие районы остались без света. В части районов города упало давление воды в кранах и исчезло отопление.

Также мы писали ранее, что некоторые районы Москвы остались без света, воды и тепла. Тогда в российской столице было 25 градусов мороза.

А до этого власти Курской области заявили о якобы обстреле электроподстанции и отключении света.