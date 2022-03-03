RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Над Білгород-Дністровським збили ворожий літак. Пілот встиг катапультуватися

Автор: Сергій Пишкін

Над Білгород-Дністровським збили літак військових Російської Федерації. Пілот встиг катапультуватися - його вже розшукують.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міського голови Білгород-Дністровського Віталія Граждана.

Усім, хто бачив куди приземлився ворожий пілот - звернутися за телефоном:

  • 04849 3-33-33;
  • 0673330623.

Війна Росії проти України триває восьмий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні новини про події в Україні читайте в нашій онлайн-трансляції.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїна