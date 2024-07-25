В Бельгии задержаны семь подозреваемых в подготовке теракта

Как сообщает издание, Федеральная судебная полиция Антверпена после запроса следователя судьи провела 14 обысков в девяти разных городах Брюсселя, Валлонии и Фландрии.

Целью операции было задержание нескольких лиц, подозреваемых в участии в деятельности террористической группировки, финансировании терроризма и подготовке теракта.

Всего задержали и допрашивают семь человек. Детали их возможных замыслов пока не раскрывают.

По словам спикера прокуратуры, в настоящее время неизвестно о какой-либо связи между этими событиями и Олимпийскими играми, которые стартуют в Париже 26 июля.