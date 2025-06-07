В Бельгии убили жену и 6-летнюю дочь украинского военного

В бельгийском городе Хаасроде убили жену и дочь украинского военного. Дом, где произошла трагедия, подожгли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VRT и Sudinfo .

Как известно, что украинская семья проживает в Бельгии уже 3 года, отец девочки воюет на фронте в Украине. У женщины также остался 16-летний сын, который на момент пожара был в школе.

Правоохранители начали расследование по факту двойного убийства. По предварительным выводам, дом с гражданами Украины подожгли намеренно.

Спасатели на месте пожара обнаружили тело 46-летней женщины и шестилетнюю девочку с многочисленными ножевыми ранениями. На момент прибытия пожарных женщина уже умерла, дочь пытались спасти.

Утром 6 июня жители Хаасроде сообщили о пожаре в доме, где проживала украинская семья. Ранее это был дом местного священника.

Резонансное убийство украинцев в Германии

Напомним, в прошлом году в Германии обнаружили тело 27-летней украинки. Правоохранители долгое время разыскивали дочь и мать погибшей, которые пропали без вести.

Позже правоохранители обнаружили тело матери убитой украинки. По подозрению в убийстве задержали 43-летнюю россиянку и ее 44-летнего мужа. У них нашли младенца, которого они похитили. Позже девочку передали под опеку управления по делам молодежи.

В Германии продолжается суд над супругами, которые убили украинок и похитили ребенка. Они признали свою вину.

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