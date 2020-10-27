Бельгія стала країною з найвищим ризиком захворювання COVID-19 в ЄС

Бельгія є країною з найвищим рівнем зараження коронавірусом в Європейському союзі. У країні зафіксували понад 1390 випадків зараження на 100 тисяч населення за останні два тижні.

Про це повідомляє Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC).

За даними організації, на другому місці виявилася Чехія. За 14 днів у країні показник інфікованих склав 1380 випадків на 100 тисяч населення. На третьому - Люксембург з 760 випадками. Замикають п'ятірку країн Словенія (732) і Нідерланди (694).

При цьому в ECDC відзначили, що Чехія є країною з найвищим рівнем смертності від коронавірусу - 12,3 випадки на сто тисяч населення. Бельгія займає тут друге місце з 5,8 випадку.

Великі міста країни - Брюссель, Антверпен і Льєж - закономірно є основними осередками пандемії в Бельгії.

Нагадаємо, 8 жовтня у столиці Бельгії закрили кафе і бари. Карантин у Брюсселі посилили після зростання захворюваності протягом двох тижнів.

Крім того, з 26 жовтня у Брюсселі діє комендантська година. При цьому влада повернула обов'язкове носіння масок у громадських місцях.