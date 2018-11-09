Бельгія відірвалася від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Фото: (uefa.com)

Перемоги одного лише "Динамо" виявилося мало

Україна дозволила відірватися вперед Бельгії в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками матчів 4 туру групових етапів єврокубків. Про це повідомляє zbirna.com.

Перемога "Динамо" над "Ренном" (3:1) в Лізі Європи поповнила скарбничку нашої асоціації на 0,4 бала. "Шахтар", програвши в Лізі чемпіонів "Манчестер Сіті" (0:6), і "Ворскла", яка поступилася в ЛЄ "Карабаху" (0:1), балів не принесли.

Бельгія завдяки перемозі "Брюгге" над "Монако" (4:0) в ЛЧ і нічиєї "Генка" з "Бешикташем" (1:1) сумарно набрала 0,6 рейтингових балів і вже відірвалася від нас на 0,2, а Туреччина завдяки "Фенербахче" і "Бешикташу", також здобувши 0,6 бала, більше наблизилася.