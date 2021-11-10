Бельгія має намір прищепити третьою дозою covid-вакциною всіх жителів

У ході міжміністерської конференції з громадської охорони здоров'я бельгійські міністри домовилися розробити "глобальне бачення" щодо третіх щеплень.

Деталі програми ревакцинації будуть уточнені на зустрічі 27 листопада, сказав один з міністрів уряду Бельгії.

Крім того, Бельгія почне пропонувати другу дозу людям, які отримали однодозову вакцину Johnson & Johnson.

Міністри прийняли Раду Вищої ради з охорони здоров'я (ВСОЗ), яка рекомендувала ввести додаткову дозу - або вакцини BioNTech/Pfizer, або Moderna - як мінімум через два місяці після того, як люди отримали вакцину Johnson & Johnson.

Бельгія стала останньою країною в Європі, яка вдалася до широкомасштабної ревакцинації, оскільки країну охопила четверта хвиля пандемії. Такі країни, як Греція, Литва та Угорщина, вже пропонують третю дозу всім дорослим.