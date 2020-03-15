В Бельгії зафіксовано четверту смерть від коронавірусу

У Бельгії унаслідок зараження коронавірусом померли вже чотири особи. Про це повідомили у Національному кризовому центрі країни, передає РБК-Україна з посиланням на VRT.

Зазначається, що четвертій жертві коронавірусу було 80 років.

За останню добу кількість людей, у яких підтверджена інфекція COVID-19, збільшилася на 133, 97 людей госпіталізовані, 24 пацієнти перебувають у реанімації.

Загалом у Бельгії коронавірусом заразилися 689 людей.

Нагадаємо, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі становить 153 511. На першому місці серед хворих як і раніше перебуває Китай, де підтверджено 80 976 випадків. Також високий рівень захворюваності коронавірусом фіксується в Італії (21 157), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086) та Іспанії (6 023).

Раніше в Україні підтвердили три випадки зараження коронавірусом.

Як писало РБК-Україна, 13 березня в Україні було зафіксовано перший летальний випадок від коронавірусу COVID-19. Жертвою стала 71-річна жителька Житомирської області, яка напередодні повернулася з Польщі.