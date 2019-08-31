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У Бельгії під час перегонів загинув пілот "Формули-2"

Новини » Надзвичайні події    31.08.2019 - 21:33
У Бельгії під час перегонів загинув пілот "Формули-2"
Фото: Антуан Юбер (twitter.com/McLarenF1/)

Під час перегонів загинув француз Антуан Юбер з команди BWT Arden

Французький гонщик команди BWT Arden Антуан Юбер загинув в аварії під час перегонів "Формули-2" на трасі Спа-Франкоршам в Бельгії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міжнародної автомобільної федерації (FIA).

На першому колі гонки Юбер, долаючи один з поворотів, врізався в огорожу, його француза відкинуло назад на трасу. Після цього в його болід на повній швидкості врізався американський гонщик Хуан-Мануель Корреа з команди Sauber Junior Team by Charouz. Розбиті машини також зачепив японський пілот Campos Racing Марино Сато, який зміг самостійно вибратися з машини.

"В результаті аварії Антуан Юбер помер від отриманих травм. Смерть була зафіксована в 18:35 за місцевим часом. Хуан-Мануель Корреа знаходиться в стабільному стані, його вже доставили в одну з лікарень Льєжа", - йдеться в прес-релізі FIA.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки велосипедист загинув в ніч на понеділок в результаті аварії, що сталася під час гонки "Тур Канзасу". Один зі свідків події повідомив, що гонщики виїхали з-за повороту на великій швидкості, велосипедист не впорався з керуванням, відлетів у огорожу і вдарився головою.

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