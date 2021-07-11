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У Бельгії померла жінка, заражена двома штамами коронавірусу одночасно

Автор: Анастасія Рокитна

У Бельгії жінка померла після того, як заразилася двома різними штамами коронавірусу. Вона заразилася як штамом "Альфа", який вперше з’явився у Великобританії, так і штамом "Бета", вперше виявленим у Південній Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Вже через 5 днів після госпіталізації хвора померла.

Коли зразки, взяті у жінки, тестували з метою виявити, яким штамом вона була заражена, виявилося, що наявні два варіанти Covid-19. Водночас дослідники не змогли точно сказати, чи саме подвійне інфікування спровокувало таке стрімке погіршенні стану хворої.

Нагадаємо, китайська вакцина CoronaVac ефективна 83,5%. Про це говорять дослідження, проведені в Туреччині.

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