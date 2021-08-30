У Бельгії для гасіння пожеж електромобілів використовують спеціальні контейнери з водою

Електромобіль занурюють в контейнер з водою вже після гасіння пожежі. Це необхідно для повного охолодження батареї, щоб вона не зайнялася знову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Hulpverleningszone Oost у Facebook.
Пожежники з Hulpverleningszone Oost (
Тому бельгійці, як в цьому випадку, для гасіння пожежі використовують не тільки піну, щоб збити полум'я, а й спеціальний контейнер з водою. У нього електрокар або гібрид з батареєю занурюють вже після гасіння вогню. Навіщо?
Пошкоджений акумулятор може спалахнути знову через деякий час через хімічну реакцію в батареї. Щоб зупинити цей процес, потрібно дуже довго охолоджувати акумуляторний блок. Ось для цього і використовуються спеціальний контейнер.
У цього методу є й недоліки. Перший і найочевидніший - після занурення у ванну електромобіль, по суті, можна відправляти на утилізацію, адже від тривалого контакту з водою вийдуть з ладу не тільки електричні компоненти й проводка, а й оббивка салону.
По-друге, вода з контейнера, в яку неминуче потрапить якась кількість електроліту, також підлягає утилізації та спеціальному очищенню - просто так в річку її не зіллєш.
В результаті вартість гасіння пожежі за такою методикою і її шкода для навколишнього середовища опиняються надто великі. Проте в міру зростання кількості електромобілів питання швидкого гасіння їх загорянь набуває все більшого значення. Тому не виключено, що в найближчому майбутньому ми побачимо нові технології в цій сфері.
Нагадавши, американські вчені створили робота для розбирання та утилізації батарей електромобілів. Робот може розбирати батареї будь-якого типу.