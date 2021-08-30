У Бельгії для гасіння пожеж електромобілів використовують спеціальні контейнери з водою

Електромобіль занурюють в контейнер з водою вже після гасіння пожежі. Це необхідно для повного охолодження батареї, щоб вона не зайнялася знову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Hulpverleningszone Oost у Facebook.

Пожежники з Hulpverleningszone Oost ( зона екстреної допомоги Східний Фламандський Брабант в Бельгії) на своїй станиці в Facebook розповіли про новий спосіб гасіння пожеж електромобілів і гібридних авто з тяговою електричною батареєю.

Загоряння електромобілів відбуваються не частіше, ніж звичайних авто з ДВС, але, зі зрозумілих причин, привертають куди більше уваги з боку громадськості та ЗМІ. Та й наслідки таких пожеж, як правило, більш значні. Наприклад, нещодавно, як повідомляло РБК-Україна, у Нідерландах електрокар Volkswagen ID.3 загорівся відразу після зарядки й згорів дотла.

Тому бельгійці, як в цьому випадку, для гасіння пожежі використовують не тільки піну, щоб збити полум'я, а й спеціальний контейнер з водою. У нього електрокар або гібрид з батареєю занурюють вже після гасіння вогню. Навіщо?

Пошкоджений акумулятор може спалахнути знову через деякий час через хімічну реакцію в батареї. Щоб зупинити цей процес, потрібно дуже довго охолоджувати акумуляторний блок. Ось для цього і використовуються спеціальний контейнер.

Контейнер являє собою знімний кузов, який монтується на шасі вантажівки. При зануренні в нього електрокара він розміщується на землі на безпечному видаленні.

У цього методу є й недоліки. Перший і найочевидніший - після занурення у ванну електромобіль, по суті, можна відправляти на утилізацію, адже від тривалого контакту з водою вийдуть з ладу не тільки електричні компоненти й проводка, а й оббивка салону.

По-друге, вода з контейнера, в яку неминуче потрапить якась кількість електроліту, також підлягає утилізації та спеціальному очищенню - просто так в річку її не зіллєш.

В результаті вартість гасіння пожежі за такою методикою і її шкода для навколишнього середовища опиняються надто великі. Проте в міру зростання кількості електромобілів питання швидкого гасіння їх загорянь набуває все більшого значення. Тому не виключено, що в найближчому майбутньому ми побачимо нові технології в цій сфері.